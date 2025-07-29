У МВС Румунії заявили, що ролики створені за допомогою штучного інтелекту та не відповідають дійсності

Міністерство внутрішніх справ Румунії попередило про фейкові відео, в яких нібито прем’єр-міністр Іліє Боложан оголошує про "вступ країни у війну з вересня 2025 року". Про це повідомляє МВС Румунії у Facebook.

У відомстві заявили, що ролики створені за допомогою штучного інтелекту та не відповідають дійсності.

"Ці кліпи – фейкові та є частиною кампанії з навмисного маніпулювання громадською думкою. Прем'єр-міністр Румунії не робив таких заяв, а Румунія не вступає у війну", – йдеться у повідомленні.

Також у МВС зазначили, що ці відео є частиною кампанії з маніпулювання громадською думкою, яка "підриває довіру до державних інститутів та людей, які сумлінно виконують свої обов'язки".