У Сенаті США погодилися на фінальне голосування щодо допомоги Україні — проведуть днями

У разі успішного голосування документ буде передано на розгляд до Палати представників

Конгрес США (Фото: EPA/SHAWN THEW)

У Сенаті США схвалили фінальне голосування щодо військової та фінансової допомоги Україні. Про це повідомила пані посол Києва у Вашингтоні Оксана Маркарова.

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За її словами, сенатори проголосували за припинення дебатів навколо законопроєкту про підтримку України.

Рішення підтримали 66 законодавців за необхідних 60, проти виступили 33 сенатори.

Основне голосування може відбутися у вівторок чи середу, у разі схвалення документ передадуть до Палати представників, яка також має провести всі необхідні процедури та проголосувати необхідною кількістю конгресменів.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, яку вимагали республіканці.

8 лютого в Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню – без міграційної реформи та безпеки кордону.

11 лютого Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд без угоди щодо міграційної реформи та безпеки кордону.

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