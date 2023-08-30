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У Шойгу заявили, що знищили катери з десантом у Чорному морі. У ССО відповіли з гумором

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 13:39
У Шойгу заявили, що знищили катери з десантом у Чорному морі. У ССО відповіли з гумором - Фото
Сергій Шойгу (Фото: EPA)

У Силах спеціальних операцій спростували фейк Міноборони РФ про нібито "знищення катерів із десантом у Чорному морі". Про це повідомили у командуванні ССО.

З ранку 30 серпня росіяни почали розганяти заяву свого Міноборони про те, що в Чорному морі нібито було знищено чотири катери з українським десантом.

У ССО вирішили відреагувати з гумором.

"Минулої ночі близько 12 000 операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами і шиншилами, зробили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Тому наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії", — заявили в командуванні.

Там зазначили, що інформація окупантів — це фейк.

"Довіряйте тільки перевіреним джерелам і пам'ятайте: вірити росіянам — не поважати себе, м'яко кажучи", — йдеться в повідомленні.

  • Рано-вранці 24 серпня в Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Як стало відомо, ГУР та ВМС провели спецоперацію на півострові – цілей досягнуто, втрат немає.
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  • Речник ГУР Юсов повідомив, що в результаті спецоперації було знищено щонайменше 30 росіян, пошкоджено чотири катери РФ.

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Дмитро Гриниченко
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