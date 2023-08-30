У Шойгу заявили, что уничтожили катера с десантом в Черном море. В ССО ответили с юмором

В Силах специальных операций опровергли фейк Минобороны РФ о якобы "уничтожении катеров с десантом в Черном море". Об этом сообщили в командовании ССО.

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С утра 30 августа россияне начали разгонять заявление своего Минобороны о том, что в Черном море якобы были уничтожены четыре катера с украинским десантом.

В ССО решили отреагировать с юмором.

"Минувшей ночью около 12 000 операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами, предприняли попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Поэтому наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи", — заявили в командовании.

Там отметили, что информация оккупантов — это фейк.

"Доверяйте только проверенным источникам и помните: верить россиянам – не уважать себя, мягко говоря", — сказано в сообщении.

Рано утром 24 августа в Крыму состоялся бой с участием плавсредств и авиации. Как стало известно, ГУР и ВМС провели спецоперацию на полуострове – цели достигнуты, потерь нет.

Смотрите видео поднятия украинского флага бойцами ГУР и ВМС в День независимости во временно оккупированном Крыму.

Спикер ГУР Юсов сообщил, что в результате спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 россиян, повреждены четыре катера РФ.

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