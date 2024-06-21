У Словаччині звинувачують попередній уряд у держзраді через надання Україні літаків МіГ-29

У нинішньому словацькому уряді звинувачують своїх попередників у держзраді та зловживанні службовим становищем через військову допомогу Україні

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У проросійському словацькому уряді Роберта Фіцо звинуватили своїх попередників у державній зраді та зловживанні службовим становищем через надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

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Міноборони Словаччини подало кримінальну скаргу проти попереднього уряду, зокрема проти ексміністра оборони Ярослава Надя, заявивши при цьому, що тимчасовий уряд не мав повноважень ухвалювати таке фундаментальне рішення, в результаті чого країна залишилась без засобів ППО, після того, як усі 13 літаків МіГ-29 були відправлені в Україну.

Прем'єр Словаччини Фіцо після приходу до влади минулого року обіцяв припинити військову допомогу Києву.

"Особисто я вважаю, що Ярослав Надь – зрадник, і йому це не зійде з рук", – заявив журналістам у Братиславі в п'ятницю 21 червня заступник міністра оборони Ігор Мелічер.

17 березня 2023 року тодішній прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна надасть Україні 13 радянських винищувачів МіГ-29 та ЗРК "Куб".

23 березня Словаччина передала ЗСУ перші чотири винищувачі МіГ-29. Станом на 17 квітня усі 13 МіГ-29 зі Словаччини були в Україні.

1 жовтня на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська популістська партія Роберта Фіцо.

22 січня 2024 року словацький прем'єр Фіцо заявляв, що Україна має відмовитись від Криму та Донбасу.

16 квітня Фіцо заявив, що його країна виступає проти вступу України в НАТО, та обіцяв надалі перешкоджати цьому процесу.

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