У Словаччині звинувачують попередній уряд у держзраді через надання Україні літаків МіГ-29
У проросійському словацькому уряді Роберта Фіцо звинуватили своїх попередників у державній зраді та зловживанні службовим становищем через надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.
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Міноборони Словаччини подало кримінальну скаргу проти попереднього уряду, зокрема проти ексміністра оборони Ярослава Надя, заявивши при цьому, що тимчасовий уряд не мав повноважень ухвалювати таке фундаментальне рішення, в результаті чого країна залишилась без засобів ППО, після того, як усі 13 літаків МіГ-29 були відправлені в Україну.
Прем'єр Словаччини Фіцо після приходу до влади минулого року обіцяв припинити військову допомогу Києву.
"Особисто я вважаю, що Ярослав Надь – зрадник, і йому це не зійде з рук", – заявив журналістам у Братиславі в п'ятницю 21 червня заступник міністра оборони Ігор Мелічер.
- 17 березня 2023 року тодішній прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна надасть Україні 13 радянських винищувачів МіГ-29 та ЗРК "Куб".
- 23 березня Словаччина передала ЗСУ перші чотири винищувачі МіГ-29. Станом на 17 квітня усі 13 МіГ-29 зі Словаччини були в Україні.
- 1 жовтня на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська популістська партія Роберта Фіцо.
- 22 січня 2024 року словацький прем'єр Фіцо заявляв, що Україна має відмовитись від Криму та Донбасу.
- 16 квітня Фіцо заявив, що його країна виступає проти вступу України в НАТО, та обіцяв надалі перешкоджати цьому процесу.
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