Прем'єр Словаччини Фіцо може одужати до кінця року, стверджують у його партії

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може повністю одужати до кінця цього року, проте його стан досі "дуже серйозний". Про це повідомив Ян Ріхтер, голова парламентського клубу правлячої партії SMER, членом якої є й Фіцо, передає місцеве медіа SME.

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За словами Ріхтера, повне одужання прем'єра може відбутися до кінця цього року – з урахуванням проходження реабілітації.

Він зазначив, що стан Фіцо лишається "дуже серйозним", проте демонструє "певний прогрес".

Політик додав, що травми прем'єра були на стільки серйозними, що "було б безвідповідально очікувати [його] швидкого повернення".

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Удень 15 травня у Словаччині стріляли у Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду. Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики. Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня підозрюваного відправили під варту.

23 травня стало відомо, що Цинтула заявив на допиті: не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити свою політику. Зокрема, щодо скасування допомоги Україні та стосунків з Євросоюзом.

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