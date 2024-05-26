Премьер Словакии Фицо может поправиться до конца года, утверждают в его партии

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может полностью поправиться до конца этого года, однако его состояние до сих пор "очень серьезное". Об этом сообщил Ян Рихтер, глава парламентского клуба правящей партии SMER, членом которой является и Фицо, передает местное медиа SME.

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По словам Рихтера, полное выздоровление премьера может состояться до конца этого года – с учетом прохождения реабилитации.

Он отметил, что состояние Фицо остается "очень серьезным", однако демонстрирует "определенный прогресс".

Политик добавил, что травмы премьера были настолько серьезными, что "было бы безответственно ожидать [его] скорейшего возвращения".

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Днем 15 мая в Словакии стреляли в Фиццо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства. Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство. 18 мая подозреваемого отправили под стражу.

23 мая стало известно, что Цинтула заявил на допросе: не хотел убивать чиновника, а только "повредить здоровье", чтобы он не смог дальше проводить свою политику. В частности, насчет отмены помощи Украине и отношений с Евросоюзом.

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