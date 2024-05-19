Стрілянина в Фіцо. Не виключаються посібники – хтось видалив Facebook та листування нападника

Раніше очільник МВС Словаччини характеризував нападника як "вовка-одинака, у якого немає співучасників"

Роберт Фіцо (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Словацька поліція працює з версією, що нападник на прем'єр-міністра Роберта Фіцо діяв не один: зокрема, після інциденту хтось видалив його обліковий запис у Facebook та історію листування. Про це повідомив міністр країни Матуш Шутай-Ешток, передає місцеве медіа Dennik N.

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За словами політика, версія також базується на тому, що через дві години після нападу було видалено акаунт нападника у Facebook та історію спілкування.

Шутай-Ешток зазначив, що це зробив не нападник та, напевно, не його дружина.

Загалом, посадовець повідомив про версію, що підозрюваний був у певній групі людей, котрі, ймовірно, "глузували" з нападу та підтримували один одного.

Проте раніше саме цей міністр говорив про нападника як про "вовка-одинака, у якого немає співучасників".

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Міністр оборони країни Роберт Каліняк зазначив, що не виключено спілкування нападника про вбивство з кимось зі свого оточення, а більш реалістичною є версія, що чоловік діяв не один.

Посадовець заявив, що дружина нападника не на стільки "технічно підготовлена", щоб змогла видалити повідомлення чоловіка.

Окремо Шутай-Ешток спростував версію, що з нападником працювали двоє людей, які стояли біля бар'єру поряд з чоловіком. За його даними – це були сліпа жінка та її глухий партнер. Він назвав дезінформацією те, що ці люди могли допомагати нападнику.

Сьогодні очільник Міноборони Словаччини повідомив, що Фіцо має позитивний прогноз щодо свого стану, але той залишається важким.

Удень 15 травня у Словаччині стріляли у Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.

Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики. Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня підозрюваного відправили під варту.

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