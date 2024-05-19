Стрельба в Фицо. Не исключаются пособники – кто-то удалил Facebook и переписку нападающего
Словацкая полиция работает с версией, что нападающий на премьер-министра Роберта Фицо действовал не один: в частности, после инцидента кто-то удалил его аккаунт в Facebook и историю переписки. Об этом сообщил министр страны Матуш Шутай-Эшток, передает местное медиа Dennik N.
По словам политика, версия также базируется на том, что через два часа после нападения был удален аккаунт нападающего в Facebook и история общения.
Шутай-Эшток отметил, что это сделал не нападающий и, возможно, не его жена.
В целом чиновник сообщил о версии, что подозреваемый был в определенной группе людей, которые, вероятно, "смеялись" над нападением и поддерживали друг друга.
Однако раньше именно этот министр говорил о нападающем как о "волке-одиночке, у которого нет соучастников".
Читайте также: "Между жизнью и смертью": Орбан "молится и болеет" за своего словацкого коллегу Фицо
Министр обороны страны Роберт Калиняк отметил, что не исключено общение нападающего об убийстве с кем-то из своего окружения, а более реалистичной является версия, что мужчина действовал не один.
Чиновник заявил, что жена нападающего не на столько "технически подготовлена", чтобы смогла удалить сообщения мужа.
Отдельно Шутай-Эшток опроверг версию, что с нападающим работали два человека, стоявшие у барьера рядом с мужчиной. По его данным, это были слепая женщина и ее глухой партнер. Он назвал дезинформацией то, что эти люди могли помогать нападающему.
Сегодня глава Минобороны Словакии сообщил, что Фицо имеет положительный прогноз насчет своего состояния, но оно остается тяжелым.
- Днем 15 мая в Словакии стреляли в Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.
- Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.
- 16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство. 18 мая подозреваемого отправили под стражу.
Читайте также: Во Франции вооруженные налетчики напали на полицию и уволили наркоторговца – фото