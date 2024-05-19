Стрельба в Фицо. Не исключаются пособники – кто-то удалил Facebook и переписку нападающего

Ранее глава МВД Словакии характеризовал нападающего как "волка-одиночку, у которого нет соучастников"

Роберт Фицо (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Словацкая полиция работает с версией, что нападающий на премьер-министра Роберта Фицо действовал не один: в частности, после инцидента кто-то удалил его аккаунт в Facebook и историю переписки. Об этом сообщил министр страны Матуш Шутай-Эшток, передает местное медиа Dennik N.

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По словам политика, версия также базируется на том, что через два часа после нападения был удален аккаунт нападающего в Facebook и история общения.

Шутай-Эшток отметил, что это сделал не нападающий и, возможно, не его жена.

В целом чиновник сообщил о версии, что подозреваемый был в определенной группе людей, которые, вероятно, "смеялись" над нападением и поддерживали друг друга.

Однако раньше именно этот министр говорил о нападающем как о "волке-одиночке, у которого нет соучастников".

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Министр обороны страны Роберт Калиняк отметил, что не исключено общение нападающего об убийстве с кем-то из своего окружения, а более реалистичной является версия, что мужчина действовал не один.

Чиновник заявил, что жена нападающего не на столько "технически подготовлена", чтобы смогла удалить сообщения мужа.

Отдельно Шутай-Эшток опроверг версию, что с нападающим работали два человека, стоявшие у барьера рядом с мужчиной. По его данным, это были слепая женщина и ее глухой партнер. Он назвал дезинформацией то, что эти люди могли помогать нападающему.

Сегодня глава Минобороны Словакии сообщил, что Фицо имеет положительный прогноз насчет своего состояния, но оно остается тяжелым.

Днем 15 мая в Словакии стреляли в Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство. 18 мая подозреваемого отправили под стражу.

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