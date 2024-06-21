В Словакии обвиняют бывшее правительство в госизмене из-за предоставления Украине МиГ-29

В нынешнем словацком правительстве обвиняют своих предшественников в госизмене и злоупотреблении служебным положением из-за военной помощи Украине

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В пророссийском словацком правительстве Роберта Фицо обвинили своих предшественников в государственной измене и злоупотреблении служебным положением из-за оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

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Минобороны Словакии подало уголовную жалобу против предыдущего правительства, в частности против экс-министра обороны Ярослава Надя, заявив при этом, что временное правительство не имело полномочий принимать такое фундаментальное решение, в результате чего страна осталась без средств ПВО, после того, как все 13 самолетов МиГ-29 были отправлены в Украину.

Премьер Словакии Фицо после прихода к власти в прошлом году обещал прекратить военную помощь Киеву.

"Лично я считаю, что Ярослав Надь – предатель, и ему это не сойдет с рук", – заявил журналистам в Братиславе в пятницу 21 июня заместитель министра обороны Игорь Меличер.

17 марта 2023 года тогдашний премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна направит Украине 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".

23 марта Словакия передала ВСУ первые четыре истребителя МиГ-29. На 17 апреля все 13 МиГ-29 из Словакии были в Украине.

1 октября на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская популистская партия Роберта Фицо.

22 января 2024-го словацкий премьер Фицо заявлял, что Украина должна отказаться от Крыма и Донбасса.

16 апреля Фицо заявил, что его страна выступает против вступления Украины в НАТО, и обещал в дальнейшем препятствовать этому процессу.

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