У США та Європі допускають початок Третьої світової війни через 5-10 років – The Guardian

Дедалі більше американців і європейців головною загрозою миру називають Росію

Війна (Фото: Freepik)

Жителі США та країн Західної Європи вважають, що Третя світова війна може початися вже в найближчі 5–10 років. Такими є результати міжнародного опитування, проведеного компанією YouGov напередодні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, пише The Guardian.

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За даними дослідження, від 41% до 55% респондентів у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії вважають глобальний конфлікт імовірним, поділяють цю думку і 45% американців.

Результати опитування (Фото: The Guardian)

Більшість опитаних – від 68% до 76% – вірять, що у разі війни буде застосована ядерна зброя, а масштаби жертв перевищать навіть події 1939–1945 років. До 44% вважають, що вона може знищити більшість людства.

Основною загрозою миру більшість респондентів (72–82% у Європі та 69% у США) називають Росію, далі – ісламський тероризм. Однак частина європейців також вважає США потенційною загрозою стабільності: зокрема, в Іспанії – 58%, у Німеччині – 55%, у Франції – 53%.

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Щодо післявоєнної політики, 46% німців вважають, що їхня країна добре впоралася з воєнним минулим, хоча майже стільки ж (47%) вважають, що надмірна увага до нацистського минулого заважала рішучим діям у сучасності.

НАТО, на думку більшості (52–66%), зробило найбільше для збереження миру після 1945 року. Також від 44% до 60% вважають, що вагомий внесок зробила ООН, а 45–56% – ЄС.