В США и Европе допускают начало Третьей мировой войны через 5-10 лет – The Guardian
Жители США и стран Западной Европы считают, что Третья мировая война может начаться уже в ближайшие 5–10 лет. Таковы результаты международного опроса, проведенного компанией YouGov в канун 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, пишет The Guardian.
По данным исследования, от 41% до 55% респондентов в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании считают глобальный конфликт вероятным, разделяют это мнение и 45% американцев.
Большинство опрошенных – от 68% до 76% – верят, что в случае войны будет применено ядерное оружие, а масштабы жертв превысят даже события 1939–1945 годов. До 44% считают, что оно может уничтожить большинство человечества.
Основной угрозой миру большинство респондентов (72–82% в Европе и 69% в США) называют Россию, далее исламский терроризм. Однако часть европейцев также считает США потенциальной угрозой стабильности: в частности, в Испании – 58%, в Германии – 55%, во Франции – 53%.
Относительно послевоенной политики, 46% немцев считают, что их страна справилась с военным прошлым, хотя почти столько же (47%) считают, что чрезмерное внимание к нацистскому прошлому мешало решительным действиям в современности.
НАТО, по мнению большинства (52–66%), сделало больше всего для сохранения мира после 1945 года. Также от 44% до 60% считают, что весомый вклад внесла ООН, а 45–56% – ЕС.
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