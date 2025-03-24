У США знайшли мертвою колишню федеральну прокурорку, яка розслідувала злочини росіян

Тіло Джессіки Абер знайшли у її власному будинку у штаті Вірджинія. Причина її смерті наразі розслідується

Джессіка Абер (Фото: Міністерство юстиції США)

У штаті Вірджинія 22 березня було знайдено мертвою 43-річну колишню федеральну прокурорку Джессіку Абер. Як повідомляє New York Post, вона вела розслідування низки важливих справ, зокрема щодо російських громадян та компаній, що порушували закони США.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У листопаді 2024 року офіс Абер притягнув до кримінальної відповідальності компанію Eleview International Inc., яка звинувачується у передачі чутливих західних технологій російській фірмі, пов'язаній з Кремлем. Згідно з обвинувальними актами, керівники компанії незаконно постачали техніку до Росії, намагаючись обійти міжнародні санкції.

Крім того, Абер вела розслідування щодо росіян Сергія Іванова та Тимура Шахматова, яких підозрювали в одній із найбільших операцій з відмивання грошей, що фінансувала кіберзлочинність.

Також вона брала участь в обвинуваченні чотирьох російських військових, які вчиняли воєнні злочини проти України.

Тіло Абер знайшли у її власному будинку у штаті Вірджинія. Причина її смерті наразі розслідується, але, за попередніми даними, ймовірно, це було пов’язано з хронічним захворюванням, оскільки слідів насильства не було виявлено.

Федеральною прокуроркою Східного округу Вірджинії Абер призначив 46-й президент Джо Байден. Вона пішла у відставку після вступу на посаду президента Дональда Трампа.