У США знайшли мертвою колишню федеральну прокурорку, яка розслідувала злочини росіян
У штаті Вірджинія 22 березня було знайдено мертвою 43-річну колишню федеральну прокурорку Джессіку Абер. Як повідомляє New York Post, вона вела розслідування низки важливих справ, зокрема щодо російських громадян та компаній, що порушували закони США.
У листопаді 2024 року офіс Абер притягнув до кримінальної відповідальності компанію Eleview International Inc., яка звинувачується у передачі чутливих західних технологій російській фірмі, пов'язаній з Кремлем. Згідно з обвинувальними актами, керівники компанії незаконно постачали техніку до Росії, намагаючись обійти міжнародні санкції.
Крім того, Абер вела розслідування щодо росіян Сергія Іванова та Тимура Шахматова, яких підозрювали в одній із найбільших операцій з відмивання грошей, що фінансувала кіберзлочинність.
Також вона брала участь в обвинуваченні чотирьох російських військових, які вчиняли воєнні злочини проти України.
Тіло Абер знайшли у її власному будинку у штаті Вірджинія. Причина її смерті наразі розслідується, але, за попередніми даними, ймовірно, це було пов’язано з хронічним захворюванням, оскільки слідів насильства не було виявлено.
Федеральною прокуроркою Східного округу Вірджинії Абер призначив 46-й президент Джо Байден. Вона пішла у відставку після вступу на посаду президента Дональда Трампа.
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