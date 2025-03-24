В США нашли мертвой бывшего федерального прокурора, расследовавшего преступления россиян
В штате Вирджиния 22 марта была найдена мертвой бывший федеральный прокурор Джессика Абер. Как сообщает New York Post, она вела расследование ряда важных дел, в том числе в отношении российских граждан и компаний, нарушавших законы США.
В ноябре 2024 года офис Абер привлек к уголовной ответственности компанию Eleview International Inc., обвиняемую в передаче чувствительных западных технологий российской фирме, связанной с Кремлем. Согласно обвинительным актам, руководители компании незаконно поставляли технику в Россию, пытаясь обойти международные санкции.
Кроме того, Абер вела расследование в отношении россиян Сергея Иванова и Тимура Шахматова, подозреваемых в одной из крупнейших операций по отмыванию денег, финансировавшей киберпреступность.
Также она принимала участие в обвинении четырех российских военных, совершавших военные преступления против Украины.
Тело Абер было найдено в ее собственном доме в штате Вирджиния. Причина ее смерти расследуется, но, по предварительным данным, вероятно, это было связано с хроническим заболеванием, поскольку следов насилия не было обнаружено.
Федеральной прокуроркой Восточного округа Виргинии Абер назначил 46-й президент Джо Байден. Она ушла в отставку после вступления в должность президента Дональда Трампа.
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