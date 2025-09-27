У Сирії видали ордер на арешт експрезидента Башара Асада
Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало ордер на арешт поваленого президента Башара Асада. Про це повідомляє Sham News Network.
У постанові, виданій слідчим суддею в Дамаску, зазначається, що колишнього президента розшукують за умисне вбивство двох або більше людей, напад з метою розпалювання громадянської війни та катування, що призвели до смерті.
Ордер передбачає, що правоохоронні органи мають заарештувати Башара Асада в будь-якій країні його перебування та помістити у слідчий ізолятор. Виконання документа також покладає обов’язки на Збройні сили, які повинні сприяти цьому процесу.
Документ був виданий у межах справи щодо подій у провінції Дарʼа.
Президент Володимир Зеленський відреагував на ордер. Він зазначив, що Україна підтримує рішення Сирії видати ордер на арешт Асада та заявляє про підтримку всіх зусиль із притягнення його до відповідальності.
Глава держави нагадав, що з грудня минулого року Асад переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою.
"Росія приховує свої власні злочини та злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності – це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини", – наголосив Зеленський.
- 8 грудня 2024 року США вдарили по ІДІЛ у Сирії та попередили всі організації не співпрацювати з терористами.
- Того самого дня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.
- Наприкінці травня адміністрація президента США Трампа видала розпорядження, які фактично скасовують санкції проти Сирії. Згодом це саме зробив і Європейський Союз.
Коментарі (0)