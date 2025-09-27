У Сирії видали ордер на арешт експрезидента Башара Асада

Колишнього президента Сирії, згідно з ордером, мають заарештувати, хай би де він перебував, й утримувати його у слідчому ізоляторі

Башар Асад (Фото: EPA)

Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало ордер на арешт поваленого президента Башара Асада. Про це повідомляє Sham News Network.

У постанові, виданій слідчим суддею в Дамаску, зазначається, що колишнього президента розшукують за умисне вбивство двох або більше людей, напад з метою розпалювання громадянської війни та катування, що призвели до смерті.

Ордер передбачає, що правоохоронні органи мають заарештувати Башара Асада в будь-якій країні його перебування та помістити у слідчий ізолятор. Виконання документа також покладає обов’язки на Збройні сили, які повинні сприяти цьому процесу.

Документ був виданий у межах справи щодо подій у провінції Дарʼа.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ордер. Він зазначив, що Україна підтримує рішення Сирії видати ордер на арешт Асада та заявляє про підтримку всіх зусиль із притягнення його до відповідальності.

Глава держави нагадав, що з грудня минулого року Асад переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою.

"Росія приховує свої власні злочини та злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності – це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини", – наголосив Зеленський.