В Сирии выдали ордер на арест экс-президента Башара Асада

Бывшего президента Сирии согласно ордеру должны арестовать где бы он ни находился, и содержать его в следственном изоляторе

Башар Асад (Фото: EPA)

Министерство юстиции Сирии 25 сентября выдало ордер на арест свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает Sham News Network.

В постановлении, выданном следственным судьей в Дамаске, отмечается, что бывшего президента разыскивают за умышленное убийство двух или более людей, нападение с целью разжигания гражданской войны и пытки, приведшие к смерти.

Ордер предусматривает, что правоохранительные органы должны арестовать Башара Асада в любой стране его пребывания и поместить в следственный изолятор. Выполнение документа также возлагает обязанности на Вооруженные силы, которые должны способствовать этому процессу.

Документ был выдан в рамках дела о событиях в провинции Дарья.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ордер. Он отметил, что Украина поддерживает решение Сирии выдать ордер на арест Асада и заявляет о поддержке всех усилий по привлечению его к ответственности.

Глава государства напомнил, что с декабря прошлого года Асад скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой.

"Россия скрывает свои собственные преступления и преступления других. Единственный способ положить конец безнаказанности – это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления", – подчеркнул Зеленский.