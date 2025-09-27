В Сирии выдали ордер на арест экс-президента Башара Асада
Министерство юстиции Сирии 25 сентября выдало ордер на арест свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает Sham News Network.
В постановлении, выданном следственным судьей в Дамаске, отмечается, что бывшего президента разыскивают за умышленное убийство двух или более людей, нападение с целью разжигания гражданской войны и пытки, приведшие к смерти.
Ордер предусматривает, что правоохранительные органы должны арестовать Башара Асада в любой стране его пребывания и поместить в следственный изолятор. Выполнение документа также возлагает обязанности на Вооруженные силы, которые должны способствовать этому процессу.
Документ был выдан в рамках дела о событиях в провинции Дарья.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ордер. Он отметил, что Украина поддерживает решение Сирии выдать ордер на арест Асада и заявляет о поддержке всех усилий по привлечению его к ответственности.
Глава государства напомнил, что с декабря прошлого года Асад скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой.
"Россия скрывает свои собственные преступления и преступления других. Единственный способ положить конец безнаказанности – это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления", – подчеркнул Зеленский.
- 8 декабря 2024 года США ударили по ИГИЛ в Сирии и предупредили все организации не сотрудничать с террористами.
- В тот же день повстанцы взяли Дамаск и заявили о падение режима Асада.
- В конце мая администрация президента США Трампа издала распоряжения, которые фактически отменяют санкции против Сирии. Впоследствии это же сделал и Европейский Союз.
