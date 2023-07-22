В Україні є свої системи ППО середньої дальності, вони схожі на HAWK — нардеп
22.07.2023, 20:09
Єгор Чернєв (Фото: ОП)
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв в ефірі телемарафону заявив, що в Україні є свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності.
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"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", – сказав він.
Чернєв додав, що не називатиме компанії, які займаються розробкою систем ППО, проте зазначив, що вони "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".
- Україна вже тривалий час просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього.
- Також Україна хоче отримати від США далекобійні ракети ATACMS, проте Вашингтон досі відмовляється від цього.
- 11 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна передає Україні далекобійні ракети.
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