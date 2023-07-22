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В Україні є свої системи ППО середньої дальності, вони схожі на HAWK — нардеп

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 20:09
В Україні є свої системи ППО середньої дальності, вони схожі на HAWK — нардеп - Фото
Єгор Чернєв (Фото: ОП)

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв в ефірі телемарафону заявив, що в Україні є свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності.

"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", – сказав він.

Чернєв додав, що не називатиме компанії, які займаються розробкою систем ППО, проте зазначив, що вони "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".

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Мілана Головань
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війнаппоPatriotЄгор ЧернєвIRIS-TSAMP-THAWK
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