В Україні є свої системи ППО середньої дальності, вони схожі на HAWK — нардеп

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв в ефірі телемарафону заявив, що в Україні є свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності.

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"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", – сказав він.

Чернєв додав, що не називатиме компанії, які займаються розробкою систем ППО, проте зазначив, що вони "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".

Україна вже тривалий час просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього.

Також Україна хоче отримати від США далекобійні ракети ATACMS, проте Вашингтон досі відмовляється від цього.

11 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна передає Україні далекобійні ракети.

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