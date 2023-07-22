У Украины есть свои системы ПВО средней дальности, они похожи на HAWK — нардеп

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от Слуги народа Егор Чернев в эфире телемарафона заявил, что в Украине есть свои новейшие системы противовоздушной обороны средней дальности.

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"У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки, украинского производства", – сказал он.

Чернев добавил, что не будет называть компании, занимающиеся разработкой систем ПВО, однако отметил, что они "проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны".

Украина уже долго просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет.

Также Украина хочет получить от США дальнобойные ракеты ATACMS, однако Вашингтон по-прежнему отказывается от этого.

11 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна передает Украине дальнобойные ракеты.

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