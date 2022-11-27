Спикер Воздушных сил об "устарелости" ПВО Hawk: Наши С-300 и "Буки" – не новее

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, которые партнеры пообещали поставить Украине, не старее C-300 и "Буков" ВСУ. К тому же Hawk модернизировался, отметил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Россияне используют дроны-камикадзе в комплексе с ракетами, чтобы рассредотачивать внимание украинской ПВО, объяснил Игнат. К тому же по дронам ночью эффективнее работать из ЗРК, а не из других видов оружия.

"Поэтому партнеры и высшее военное руководство приняли решение о поставках Hawk. В мире их очень много, есть ракеты. Это вроде бы устаревший комплекс, но разве у нас новее С-300 и "Буки"? Те же самые 70-е годы. Hawk прошел некоторую модернизацию", – сказал Игнат.

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По его словам, Hawk как раз способен помочь бороться с дронами-камикадзе, ведь у оккупантов есть свои "Ланцеты", и еще они собираются производить в РФ иранские беспилотники.

"Соответственно ПВО Сухопутных войск тоже должна усиливаться. Мы видим Avenger, французы нам еще кое-что поставили из малой ПВО", – добавил Игнат.

14 ноября Воздушные силы заявили, что вскоре Hawk станут на боевое дежурство.

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Марко Сировой

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