У ВАКС підтвердили, що не розглядали апеляцію на арешт Чернишова
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила, що засідання у справі колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, заплановане на 25 листопада, не відбулося. Про це йдеться в офіційній заяві суду.
Вдень у вівторок в офіційних акаунтах Апеляційної палати ВАКС в соціальних мережах з’явилося повідомлення, що запобіжний захід Чернишову залишили в силі. Йдеться про арешт із можливістю застави в сумі 51,6 млн грн.
Там додали, що за підозрюваного внесли заставу й поклали на нього низку процесуальних обов’язків, зокрема щодо здачі закордонного паспорта. Згодом повідомлення зникло з офіційних акаунтів.
На цю публікацію відреагував Чернишов. Він заявив, що розгляду цього дня не було.
"Сьогодні на 10:30 було призначене засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла працівниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесене. Дату мають повідомити пізніше", – написав колишній посадовець.
Він звинуватив пресслужбу ВАКС у тому, що вона опублікувала заготовлений заздалегідь реліз і нібито до засідання суду була поінформована про результати розгляду, якого так і не відбулось.
Згодом пресслужба Апеляційної палати ВАКС уточнила, що раніше оприлюднене повідомлення щодо залишення без змін запобіжного заходу колишньому віцепрем'єру містило помилку. Там додали, що відповідна ухвала стосувалась іншої особи – ще однієї підозрюваної у справі про ймовірну корупцію в Енергоатомі.
АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід вказаній особі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 25 млн грн застави.
Там додали, що апеляційні скарги сторони захисту колишнього віцепрем’єра були призначені до розгляду у вівторок. Однак судове засідання перенесли у зв’язку із зайнятістю колегії в інших процесах.
У ВАКС підтвердили, що апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувався і жодних рішень наразі не ухвалено. Дату та час нового судового засідання у суді пообіцяли повідомити додатково.
- 11 листопада НАБУ і САП повідомили про другу підозру колишньому віцепрем’єру в незаконному збагаченні. За даними правоохоронців, він є фігурантом справи про корупцію в енергетиці "Мідас" на псевдо Че Гевара.
- Свою першу підозру Чернишов отримав у червні у справі про корупційну земельну схему.
- 18 листопада ВАКС вирішив відправити Чернишова під варту з альтернативою застави в понад 50 млн грн. Наступного дня стало відомо, що заставу внесли.
Коментарі (0)