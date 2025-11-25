У ВАКС підтвердили, що не розглядали апеляцію на арешт Чернишова

Колишній віцепрем'єр звинуватив пресслужбу суду у тому, що вона нібито до засідання була поінформована про результати розгляду, якого так і не відбулось

Олексій Чернишов (Фото: Facebook-акаунт політика)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила, що засідання у справі колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, заплановане на 25 листопада, не відбулося. Про це йдеться в офіційній заяві суду.

Вдень у вівторок в офіційних акаунтах Апеляційної палати ВАКС в соціальних мережах з’явилося повідомлення, що запобіжний захід Чернишову залишили в силі. Йдеться про арешт із можливістю застави в сумі 51,6 млн грн.

Там додали, що за підозрюваного внесли заставу й поклали на нього низку процесуальних обов’язків, зокрема щодо здачі закордонного паспорта. Згодом повідомлення зникло з офіційних акаунтів.

Скриншот: АП ВАКС

На цю публікацію відреагував Чернишов. Він заявив, що розгляду цього дня не було.

"Сьогодні на 10:30 було призначене засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла працівниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесене. Дату мають повідомити пізніше", – написав колишній посадовець.

Він звинуватив пресслужбу ВАКС у тому, що вона опублікувала заготовлений заздалегідь реліз і нібито до засідання суду була поінформована про результати розгляду, якого так і не відбулось.

Згодом пресслужба Апеляційної палати ВАКС уточнила, що раніше оприлюднене повідомлення щодо залишення без змін запобіжного заходу колишньому віцепрем'єру містило помилку. Там додали, що відповідна ухвала стосувалась іншої особи – ще однієї підозрюваної у справі про ймовірну корупцію в Енергоатомі.

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід вказаній особі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 25 млн грн застави.

Там додали, що апеляційні скарги сторони захисту колишнього віцепрем’єра були призначені до розгляду у вівторок. Однак судове засідання перенесли у зв’язку із зайнятістю колегії в інших процесах.

У ВАКС підтвердили, що апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувався і жодних рішень наразі не ухвалено. Дату та час нового судового засідання у суді пообіцяли повідомити додатково.