В ВАКС подтвердили, что не рассматривали апелляцию на арест Чернышова

Экс-вице-премьер обвинил пресс-службу суда в том, что она якобы до заседания знала о результатах рассмотрения, которое так и не состоялось

Алексей Чернышов (Фото: Facebook-аккаунт политика)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила, что заседание по делу бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, запланированное на 25 ноября, не состоялось. Об этом говорится в официальном заявлении суда.

Днем во вторник в официальных аккаунтах Апелляционной палаты ВАКС в социальных сетях появилось сообщение, что меру пресечения Чернышову оставили в силе. Речь идет об аресте с возможностью залога в сумме 51,6 млн грн.

Там добавили, что за подозреваемого внесли залог и возложили на него ряд процессуальных обязанностей, в частности по сдаче загранпаспорта. Впоследствии сообщение исчезло с официальных аккаунтов.

Скриншот: АП ВАКС

На эту публикацию отреагировал Чернышов. Он заявил, что рассмотрения в этот день не было.

"Сегодня на 10:30 было назначено заседание. Я был на месте ровно в 10:30. К нам вышла работница суда и сообщила, что мы можем ехать, поскольку заседание перенесено. Дату должны сообщить позже", — написал бывший чиновник.

Он обвинил пресс-службу ВАКС в том, что она опубликовала заготовленный заранее релиз и якобы до заседания суда была проинформирована о результатах рассмотрения, которое так и не состоялось.

Впоследствии пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС уточнила, что ранее обнародованное сообщение об оставлении без изменений меры пресечения бывшему вице-премьеру содержало ошибку. Там добавили, что соответствующее постановление касалось другого лица – еще одного подозреваемого по делу о возможной коррупции в Энергоатоме.

АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения указанному лицу в виде содержания под стражей с возможностью внесения 25 млн грн залога.

Там добавили, что апелляционные жалобы стороны защиты бывшего вице-премьера были назначены к рассмотрению во вторник. Однако судебное заседание перенесли в связи с занятостью коллегии в других процессах.

В ВАКС подтвердили, что апелляционное рассмотрение в этом производстве еще не происходило и никаких решений пока не принято. Дату и время нового судебного заседания в суде пообещали сообщить дополнительно.