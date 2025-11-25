В ВАКС подтвердили, что не рассматривали апелляцию на арест Чернышова
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила, что заседание по делу бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, запланированное на 25 ноября, не состоялось. Об этом говорится в официальном заявлении суда.
Днем во вторник в официальных аккаунтах Апелляционной палаты ВАКС в социальных сетях появилось сообщение, что меру пресечения Чернышову оставили в силе. Речь идет об аресте с возможностью залога в сумме 51,6 млн грн.
Там добавили, что за подозреваемого внесли залог и возложили на него ряд процессуальных обязанностей, в частности по сдаче загранпаспорта. Впоследствии сообщение исчезло с официальных аккаунтов.
На эту публикацию отреагировал Чернышов. Он заявил, что рассмотрения в этот день не было.
"Сегодня на 10:30 было назначено заседание. Я был на месте ровно в 10:30. К нам вышла работница суда и сообщила, что мы можем ехать, поскольку заседание перенесено. Дату должны сообщить позже", — написал бывший чиновник.
Он обвинил пресс-службу ВАКС в том, что она опубликовала заготовленный заранее релиз и якобы до заседания суда была проинформирована о результатах рассмотрения, которое так и не состоялось.
Впоследствии пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС уточнила, что ранее обнародованное сообщение об оставлении без изменений меры пресечения бывшему вице-премьеру содержало ошибку. Там добавили, что соответствующее постановление касалось другого лица – еще одного подозреваемого по делу о возможной коррупции в Энергоатоме.
АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения указанному лицу в виде содержания под стражей с возможностью внесения 25 млн грн залога.
Там добавили, что апелляционные жалобы стороны защиты бывшего вице-премьера были назначены к рассмотрению во вторник. Однако судебное заседание перенесли в связи с занятостью коллегии в других процессах.
В ВАКС подтвердили, что апелляционное рассмотрение в этом производстве еще не происходило и никаких решений пока не принято. Дату и время нового судебного заседания в суде пообещали сообщить дополнительно.
- 11 ноября НАБУ и САП сообщили о втором подозрении бывшему вице-премьеру в незаконном обогащении. По данным правоохранителей, он является фигурантом дела о коррупции в энергетике "Мидас" под псевдонимом Че Гевара.
- Свое первое подозрение Чернышов получил в июне по делу о коррупционной земельной схеме.
- 18 ноября ВАКС решил отправить Чернышова под стражу с альтернативой залога в более 50 млн грн. На следующий день стало известно, что залог внесли.
Комментарии (0)