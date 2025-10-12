У Єгипті розбилися в ДТП троє дипломатів із Катару напередодні саміту щодо сектору Гази

Автомобіль з катарськими дипломатами перекинувся недалеко від Шарм-ель-Шейха

Поліція Єгипту (Ілюстративне фото: EPA/Khaled Elfiqi)

У Єгипті недалеко від Шарм-ель-Шейха 12 жовтня в автокатастрофі розбилися три співробітники Ради міністрів Катару під час виконання службових обов'язків. Про це повідомило міністерство закордонних справ Катару в Каїрі.

Ще двоє дипломатів травмовані, зараз їм надають медичну допомогу.

"Посольство підтверджує, що негайно розпочало розслідування інциденту спільно з відповідними єгипетськими органами. Загиблих і постраждалих доправлять у Доху катарським рейсом сьогодні", – йдеться в заяві.

У посольстві назвали імена загиблих: Сауд бен Тамер Аль Тані, Абдулла Гаїм Аль-Хіярін, Хасан Джабер Аль-Джабер. І імена постраждалих: Абдулла Іса Аль-Куарі та Мохаммед Абдулазіз Аль-Буайнін.

За словами двох співрозмовників у службах безпеки в коментарі Reuters, ДТП сталася за 50 км від Шарм-ель-Шейха. Авто з дипломатами перекинулося на повороті.

Аварія сталася за кілька днів після саміту офіційних осіб Катару, Туреччини та Єгипту, що привів до угоди між Ізраїлем і ХАМАС про припинення війни в секторі Гази. На 13 жовтня у Катарі заплановано саміт, метою якого стане підписання угоди про припинення війни в секторі Гази.