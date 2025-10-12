У Єгипті розбилися в ДТП троє дипломатів із Катару напередодні саміту щодо сектору Гази
У Єгипті недалеко від Шарм-ель-Шейха 12 жовтня в автокатастрофі розбилися три співробітники Ради міністрів Катару під час виконання службових обов'язків. Про це повідомило міністерство закордонних справ Катару в Каїрі.
Ще двоє дипломатів травмовані, зараз їм надають медичну допомогу.
"Посольство підтверджує, що негайно розпочало розслідування інциденту спільно з відповідними єгипетськими органами. Загиблих і постраждалих доправлять у Доху катарським рейсом сьогодні", – йдеться в заяві.
У посольстві назвали імена загиблих: Сауд бен Тамер Аль Тані, Абдулла Гаїм Аль-Хіярін, Хасан Джабер Аль-Джабер. І імена постраждалих: Абдулла Іса Аль-Куарі та Мохаммед Абдулазіз Аль-Буайнін.
За словами двох співрозмовників у службах безпеки в коментарі Reuters, ДТП сталася за 50 км від Шарм-ель-Шейха. Авто з дипломатами перекинулося на повороті.
Аварія сталася за кілька днів після саміту офіційних осіб Катару, Туреччини та Єгипту, що привів до угоди між Ізраїлем і ХАМАС про припинення війни в секторі Гази. На 13 жовтня у Катарі заплановано саміт, метою якого стане підписання угоди про припинення війни в секторі Гази.
- 29 вересня Білий дім опублікував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю й угруповання ХАМАС у секторі Гази, відповідно до якого буде створено Раду миру з президентом США та експрем'єром Британії Блером, ХАМАС отримає амністію, а Ізраїль не буде окупувати сектор Гази.
- 9 жовтня Трамп, Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, яким регулюється припинення вогню і звільнення заручників.
- 10 жовтня Ізраїль схвалив угоду про звільнення всіх заручників у Газі. Того ж дня стартували 72 години, протягом яких ХАМАС має звільнити заручників, а Ізраїль – ув'язнених.
