В Египте разбились в ДТП три дипломата из Катара накануне саммита по сектору Газа
В Египте недалеко от Шарм-эль-Шейха 12 октября в автокатастрофе разбились три сотрудника Совета министров Катара при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара в Каире.
Еще двое дипломатов травмированы, сейчас им оказывают медицинскую помощь.
"Посольство подтверждает, что немедленно начало расследование инцидента совместно с соответствующими египетскими органами. Погибшие и пострадавшие будут доставлены в Доху катарским рейсом сегодня", – сказано в заявлении.
В посольстве назвали имена погибших: Сауд бен Тамер Аль Тани, Абдулла Гаим Аль-Хиярин, Хасан Джабер Аль-Джабер. И имена пострадавших: Абдулла Иса Аль-Куари и Мохаммед Абдулазиз Аль-Буайнин.
По словам двух собеседников в службах безопасности в комментарии Reuters, ДТП произошло в 50 км от Шарм-эль-Шейха. Авто с дипломатами перевернулось на повороте.
Авария произошла спустя несколько дней после саммита официальных лиц Катара, Турции и Египта, который привел к соглашению между Израилем и ХАМАС по прекращению войны в секторе Газа. На 13 октября в Катаре запланирован саммит, целью которого станет подписание соглашения о прекращении войны в секторе Газа.
- 29 сентября Белый дом опубликовал мирный план Трампа по поводу окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа, в соответствии с которым будет создан Совет мира с президентом США и экс-премьером Британии Блэром, ХАМАС получит амнистию, а Израиль не будет оккупировать сектор Газы.
- 9 октября Трамп Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, которым регулируется прекращение огня и освобождение заложников.
- 10 октября Израиль одобрил соглашение об освобождении всех заложников в Газе. В тот же день стартовали 72 часа, в течение которых ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль – заключенных.
