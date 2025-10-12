В Египте разбились в ДТП три дипломата из Катара накануне саммита по сектору Газа

Автомобиль с катарскими дипломатами перевернулся недалеко от Шарм-эль-Шейха

Полиция Египта (Иллюстратвное фото: EPA/Khaled Elfiqi)

В Египте недалеко от Шарм-эль-Шейха 12 октября в автокатастрофе разбились три сотрудника Совета министров Катара при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара в Каире.

Еще двое дипломатов травмированы, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

"Посольство подтверждает, что немедленно начало расследование инцидента совместно с соответствующими египетскими органами. Погибшие и пострадавшие будут доставлены в Доху катарским рейсом сегодня", – сказано в заявлении.

В посольстве назвали имена погибших: Сауд бен Тамер Аль Тани, Абдулла Гаим Аль-Хиярин, Хасан Джабер Аль-Джабер. И имена пострадавших: Абдулла Иса Аль-Куари и Мохаммед Абдулазиз Аль-Буайнин.

По словам двух собеседников в службах безопасности в комментарии Reuters, ДТП произошло в 50 км от Шарм-эль-Шейха. Авто с дипломатами перевернулось на повороте.

Авария произошла спустя несколько дней после саммита официальных лиц Катара, Турции и Египта, который привел к соглашению между Израилем и ХАМАС по прекращению войны в секторе Газа. На 13 октября в Катаре запланирован саммит, целью которого станет подписание соглашения о прекращении войны в секторе Газа.