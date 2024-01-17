У Єврокомісії готують проєкт переговорних рамок для вступу України в ЄС: деталі

Глава Європейської комісії заявила, що пишається тим, що Європейський Союз "відповів на заклик України"

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У Європейській комісії працюють над "формуванням меж перемовин" про вступ України до Європейського Союзу. За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наразі визначається, як відбуватимуться ці переговори, а також створюється переговорна база та відбираються кандидати на членство у ній.

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За словами голови Єврокомісії, демократичні інститути України реагують не лише на рекомендації, але й на прагнення народу.

"Ціла нація показує нам, як багато для неї означає Європа. І я пишаюся тим, що наш Союз відповів на заклик України", – зауважила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що тепер Єврокомісія повинна слідкувати за політичною ситуацією та рішенням, ухваленим на Європейській раді 14 грудня 2023 року.

За її словами, готуючись до переговорів про вступ, Єврокомісія розпочинає процес відбору кандидатів і створює переговорну базу.

"Водночас ми також почнемо працювати над нашими реформами, щоб підготуватися до Союзу з більш ніж 30 країн-членів", – наголосила глава Єврокомісії.

Вона нагадала, що Європейська рада також погодилася розпочати переговори про вступ до ЄС із Молдовою і Боснією та Герцеговиною, коли будуть виконані необхідні критерії. А Грузії надали статус кандидата.

"Але як на практиці працюватиме Союз із 30 з гаком країн? Тільки ми всередині ЄС можемо відповісти на це запитання. Палата вже висунула сміливі ідеї щодо реформування наших договорів. Наступного місяця Комісія викладе наші ідеї в повідомленні до Європейського парламенту та Ради перед обговореннями лідерів", — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Україна за кілька місяців ухвалила нові закони, які:

→ розширюють права національних меншин;

→ покращують судову систему;

→ забезпечують систему стримувань і противаг у владі;

обмежать владу олігархів (законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання).

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про рішення Єврокомісії розпочати скринінг українського законодавства та назвав його ще одним важливим етапом на шляху України до членства в ЄС.

За його словами, у 2023 році, щоб підготуватися до цього процесу, уряд провів селфскринінг близько 28 000 актів права ЄС і визначив ще майже 2800 актів, які підлягають подальшій імплементації.

Він також запевнив, що уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського, щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу, щоб стати частиною європейської родини.

У березні 2024-го Єврокомісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційні, закон про лобізм, питання нацменшин — детальніше тут). У разі позитивної оцінки саміт ЄС має ухвалити план переговорів. Після цього розпочнуться переговори по суті.

14 грудня 2023 року Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" початку переговорів про вступ України та Молдови в ЄС.

28 грудня речник Верховної Ради Стефанчук заявив, що Україна перебуває на "фінішній прямій" на шляху до Європейського Союзу, цей етап розпочався після ухвалення самітом ЄС рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ.

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