В Еврокомиссии готовят проект переговорных рамок для вступления Украины в ЕС: детали

Глава Европейской комиссии заявила, что гордится тем, что Европейский Союз "ответил на призыв Украины"

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В Европейской комиссии работают над "формированием границ переговоров" о вступлении Украины в Европейский Союз. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас определяется, как будут проходить эти переговоры, а также создается переговорная база и отбираются кандидаты на членство в ней.

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По словам главы Еврокомиссии, демократические институты Украины реагируют не только на рекомендации, но и на стремление к народу.

"Целая нация показывает нам, как много для нее означает Европа. И я горжусь тем, что наш Союз ответил на призыв Украины", – отметила она.

Фон дер Ляйен отметила, что теперь Еврокомиссия должна следить за политической ситуацией и решением, принятым на Европейском совете 14 декабря 2023 года.

По ее словам, готовясь к переговорам о вступлении, Еврокомиссия начинает процесс отбора кандидатов и создает переговорную базу.

"В то же время мы также начнем работать над нашими реформами, чтобы подготовиться к Союзу из более чем 30 стран-членов", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что Европейский совет также согласился начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Боснией и Герцеговиной, когда будут выполнены необходимые критерии. А Грузии предоставили статус кандидата.

"Но как на практике будет работать Союз из 30 с лишним стран? Только мы внутри ЕС можем ответить на этот вопрос. Палата уже выдвинула смелые идеи по реформированию наших договоров. В следующем месяце Комиссия изложит наши идеи в сообщении в Европейский парламент и Совет перед обсуждениями лидеров", – отметила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина за несколько месяцев приняла новые законы, которые:

→ расширяют права национальных меньшинств;

→ улучшают судебную систему;

→ обеспечивают систему сдерживаний и противовесов во власти;

ограничат власть олигархов (законопроект №10337 о добродетельном лоббировании).

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о решении Еврокомиссии начать скрининг украинского законодательства и назвал его еще одним важным этапом на пути Украины к членству в ЕС.

По его словам, в 2023 году, чтобы подготовиться к этому процессу, правительство провело селф-скрининг около 28 000 актов права ЕС и определило еще почти 2800 актов, которые подлежат дальнейшей имплементации.

Он также заверил, что правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому, чтобы превратить Украину в современное европейское государство, чтобы стать частью европейской семьи.

В марте 2024-го Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе Украины по четырем критериям (два антикоррупционных, закон о лоббизме, вопрос нацменьшинств — подробнее здесь). В случае положительной оценки саммит ЕС должен принять план переговоров. После этого начнутся переговоры по существу.

14 декабря 2023 года Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

28 декабря представитель Верховной Рады Стефанчук заявил, что Украина находится на "финишной прямой" на пути в Европейский Союз, этот этап начался после принятия саммитом ЕС решения о начале переговоров с Украиной о вступлении.

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