У Запоріжжі пролунав вибух. ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару балістикою

У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу удару балістичними ракетами

Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)

У Запоріжжі під час повітряної тривоги вранці 27 лютого пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, вибух було чутно близько 09:09.

Сигнал тривоги оголосили за кілька хвилин до цього.

Повітряні сили писали про загрозу удару балістичним озброєнням із тимчасово окупованого Криму.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.

У ніч на 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

У ніч на 25 лютого та вранці Росія спрямувала до України ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині – працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.

У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.

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