У Запоріжжі пролунав вибух. ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару балістикою
У Запоріжжі під час повітряної тривоги вранці 27 лютого пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, вибух було чутно близько 09:09.
Сигнал тривоги оголосили за кілька хвилин до цього.
Повітряні сили писали про загрозу удару балістичним озброєнням із тимчасово окупованого Криму.
Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.
У ніч на 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- У ніч на 25 лютого та вранці Росія спрямувала до України ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині – працювала протиповітряна оборона.
- Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.
- У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.
Читайте також: З'явилися фото наслідків вечірньої ракетної атаки на Дніпро