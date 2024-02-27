В Запорожье прогремел взрыв. ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара баллистикой

В командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе удара баллистическими ракетами

Запорожье (Фото: скриншот с видео)

В Запорожье во время воздушной тревоги утром 27 февраля прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, взрыв был слышен около 09:09.

Сигнал тревоги объявили за несколько минут до этого.

Воздушные силы писали об угрозе удара баллистическим вооружением из временно оккупированного Крыма.

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.

В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области произошло повреждение объекта инфраструктуры.

В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, украинским военным удалось сбить три ракеты и девять беспилотников.

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