У Запоріжжі завершили розбирати завали на місці удару 18 січня: знайшли тіло чоловіка

Фото: ДСНС

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, якого Росія завдала 18 січня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка. Загалом внаслідок російського удару у Запоріжжі загинули дві людини, ще 12 дістали поранення.

За дев'ять діб пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вранці 18 січня російська армія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранені.

Внаслідок атаки по Києву 18 січня в одному з районів столиці загинули люди.

Росія вдарила по Україні чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та понад 20 дронів, повідомили Повітряні сили.