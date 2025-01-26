В Запорожье завершили разбирать завалы на месте удара 18 января: нашли тело мужчины

Фото: ГСЧС

В Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, который Россия нанесла 18 января. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины. Всего в результате российского удара в Запорожье погибли два человека, еще 12 получили ранения.

За девять суток поисково-спасательных работ от ГСЧС привлекалось 178 спасателей и 40 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Утром 18 января российская армия атаковала Запорожье баллистическими ракетами. Поврежден объект инфраструктуры, ранены.

В результате атаки по Киеву 18 января в одном из районов столицы погибли люди.

Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и более 20 дронов, сообщили воздушные силы.