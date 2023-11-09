У Зеленського спростували вкиди про "розкол" між президентом та головнокомандувачем
Розкол між політичним та військовим керівництвом України неможливий, засідання щодо потреб армії, ситуації на фронті та військової допомоги партнерів проходять щодня, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в етері телемаратону.
Журналіст запитав, чи є розкол між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про який, зокрема, стверджує видання The New York Times.
"Це [розкол] неможливо, це неможливо сьогодні, тому що, безумовно, щодня в нас ідуть військові кабінети, в нас іде ставка, в нас ідуть селектори щодо забезпечення армії, де постійне спілкування на рівні головнокомандувача, і, відповідно, президента... [засідання] у більш розширеному складі, на яких ідуть консультації щодо того, що нам потрібно", – пояснив він.
За його словами, по-перше, на таких засіданнях відбуваються консультації щодо того, аби армія мала все необхідне з урахуванням етапу війни, які види зброї, технологічної зброї потрібні.
По-друге, на таких засіданнях обговорюється, які корективи необхідно вносити з урахуванням того, що Росія накопичує по лінії фронту, а по-третє, що необхідно робити для того, аби партнери продовжували в тому чи іншому вигляді підтримувати Україну, зазначив Подоляк.
"Тобто немає жодних мотивів для того, щоб між військовим і політичним керівництвом був якийсь там не те щоб розкол, а навіть якісь, скажімо, непорозуміння. Це неможливо на цьому етапі війни, тому що і ми з вами, і, безумовно, політичне керівництво, і, безумовно, військове керівництво свідоме того, що в цій війні немає сьогодні компромісу, заради якого можна було б там про щось домовлятися з РФ", – підсумував він.
- Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про буцімто конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.
- 7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, нібито міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив цей допис і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував міністр оборони.
- У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео з головнокомандувачем ЗСУ Залужним. У ньому окупанти знову вкидали про нібито конфлікт головкома з президентом.
Дивіться також: ІПСО про Залужного. "Зеленський має поставити крапку" – медіаекспертка
Коментарі