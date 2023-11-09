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У Зеленского опровергли вбросы о "расколе" между президентом и главнокомандующим

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 22:00
У Зеленского опровергли вбросы о
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: Офис президента)

Раскол между политическим и военным руководством Украины невозможен, заседания по потребностям армии, ситуации на фронте и военной помощи партнеров проходят каждый день, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Журналист спросил, есть ли раскол между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о котором, в частности, утверждает издание The New York Times.

"Это [раскол] невозможно, это невозможно сегодня, потому что, безусловно, каждый день у нас идут военные кабинеты, у нас идет ставка, у нас идут селекторы по обеспечению армии, где постоянное общение на уровне главнокомандующего, и, соответственно, президента... [заседания] в более расширенном составе, на которых идут консультации относительно того, что нам нужно", – пояснил он.

По его словам, во-первых, на таких заседаниях идут консультации насчет того, чтобы армия имела все необходимое с учетом этапа войны, какие виды оружия, технологического оружия нужны.

Во-вторых, на таких заседаниях обсуждается, какие коррективы необходимо вносить с учетом того, что Россия накапливает по линии фронта, а в третьих, что необходимо делать для того, чтобы партнеры продолжали в том или ином виде поддерживать Украину, отметил Подоляк.

"То есть нет никаких мотивов, для того чтобы между военным и политическим руководством был какой-то там не то чтобы раскол, а даже какие-то скажем там недоразумения. Это невозможно на этом этапе войны, потому что и мы с вами, и, безусловно, политическое руководство, и, безусловно, военное руководство осознает, что в этой войне нет сегодня компромисса, ради которого можно было бы там о чем-то договариваться с РФ", – подытожил он.

  • Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
  • 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщения успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.
  • В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с главнокомандующим ВСУ Залужным. В нем оккупанты снова вбрасывали о якобы конфликте главкома с президентом.

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Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаВалерий Залужный

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