Удар по Харкову 22 березня. Терехов: Нам з енергетиками вдалося зробити диво

Блекаут у Харкові після російського удару 22 березня (Фото: EPA)

22 березня Росія здійснила найбільш масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури регіону, випустивши понад 20 ракет – місцевій владі разом з енергетиками вдалося зробити диво, адже вже наступного дня частині населення почали повертати світло. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Терехов розповів, що під час ракетної атаки Росія зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ, у місті був блекаут. Він зауважив, що відновити ці потужності швидко неможливо, вони працюють, але повністю не відновлені.

"Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках", – зауважив він.

Водночас міський голова акцентував, що напруги не вистачає, тому довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити.

"Введені графіки відключення світла – погодинні. Ми вирішили не освітлювати вулиці. Обіцяти, що ми відновимо потужності в конкретний термін, я не можу", – підсумував він.

Станом на 24 березня, за даними Терехова, у Харкові у близько 40% будинків була електроенергія, проте ситуація через російські удари залишалася "дуже важкою".

22 березня вранці російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив в енергетичний об'єкт.

Міський голова зазначив, що тоді російські загарбники здійснили понад 15 ударів по енергетиці Харкова, були влучання у критичну інфраструктуру: енергосистема міста виведена з ладу, є проблеми з водопостачанням, не працює електротранспорт та частина екстрених гарячих ліній.

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