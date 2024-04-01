Удар по Харькову 22 марта. Терехов: Нам с энергетиками удалось совершить чудо

Блекаут в Харькове после российского удара 22 марта (Фото: EPA)

22 марта Россия осуществила наиболее массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры региона, выпустив более 20 ракет – местным властям вместе с энергетиками удалось совершить чудо, ведь уже на следующий день части населения начали возвращать свет. Об этом в интервью для LIGA.net рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Терехов рассказал, что во время ракетной атаки Россия разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ, в городе был блэкаут. Он отметил, что восстановить эти мощности быстро невозможно, они работают, но полностью не восстановлены.

"Нам удалось вместе с энергетиками сделать чудо. Уже вечером следующего дня начал появляться свет в жилых домах", – отметил он.

В то же время городской голова акцентировал, что напряжения не хватает, поэтому пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить.

"Введены графики отключения света – почасовые. Мы решили не освещать улицы. Обещать, что мы восстановим мощности в конкретный срок, я не могу", – подытожил он.

По состоянию на 24 марта, по данным Терехова, в Харькове около 40% домов была электроэнергия, однако ситуация из-за российских ударов оставалась "очень тяжелой".

22 марта утром российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

Городской голова отметил, что тогда российские захватчики нанесли более 15 ударов по энергетике Харькова, были попадания в критическую инфраструктуру: энергосистема города выведена из строя, есть проблемы с водоснабжением, не работает электротранспорт и часть экстренных горячих линий.

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