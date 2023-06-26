Погрожували сім'ям лідерів ПВК. У Британії припускають, чому Пригожин не дійшов до Москви

Британська газета The Telegraph з посиланням на співрозмовників у службі безпеки країни повідомляє, що ватажок терористичної групи Вагнера Євген Пригожин міг не дійти з бунтівним маршем до Москви за декількох причин, зокрема через те, що російські силовики нібито погрожували сім'ям лідерів ПВК.

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Крім того, британська служба безпеки підрахувала, що у заколоті проти керівництва Росії та у поході на Москву брали участь нібито 8000 "вагнерівців", а не 25000, про які говорив Пригожин.

У матеріалі йдеться, що, ймовірно, це було другою причиною, чому заколот Пригожина був зупинений, оскільки 8000 найманців, про які говорять у службі безпеки, "зазнали б поразки під час спроби захопити російську столицю".

Співрозмовники видання припускають, що російський диктатор Володимир Путін тепер спробує асимілювати вагнерівців до російської армії та усунути її колишніх лідерів.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того ж дня Пригожин, за посередництва Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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