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Погрожували сім'ям лідерів ПВК. У Британії припускають, чому Пригожин не дійшов до Москви

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 13:19
Погрожували сім'ям лідерів ПВК. У Британії припускають, чому Пригожин не дійшов до Москви - Фото
Євген Пригожин (Фото: Скриншот)

Британська газета The Telegraph з посиланням на співрозмовників у службі безпеки країни повідомляє, що ватажок терористичної групи Вагнера Євген Пригожин міг не дійти з бунтівним маршем до Москви за декількох причин, зокрема через те, що російські силовики нібито погрожували сім'ям лідерів ПВК.

Крім того, британська служба безпеки підрахувала, що у заколоті проти керівництва Росії та у поході на Москву брали участь нібито 8000 "вагнерівців", а не 25000, про які говорив Пригожин.

У матеріалі йдеться, що, ймовірно, це було другою причиною, чому заколот Пригожина був зупинений, оскільки 8000 найманців, про які говорять у службі безпеки, "зазнали б поразки під час спроби захопити російську столицю".

Співрозмовники видання припускають, що російський диктатор Володимир Путін тепер спробує асимілювати вагнерівців до російської армії та усунути її колишніх лідерів.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того ж дня Пригожин, за посередництва Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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Мілана Головань
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