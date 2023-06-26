Угрожали семьям лидеров ЧВК. В Британии предположили, почему Пригожин не дошел до Москвы

Британская газета The Telegraph со ссылкой на собеседников в службе безопасности страны сообщает, что главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин мог не дойти с мятежным маршем до Москвы по нескольким причинам, в том числе из-за того, что российские силовики якобы угрожали семьям лидеров ЧВК.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кроме того, британская служба безопасности подсчитала, что в мятеже против российского руководства России и в походе на Москву участвовали якобы 8000 "вагнеровцев", а не 25000, о которых говорил Пригожин.

В материале говорится, что, вероятно, это было второй причиной, почему мятеж Пригожина был остановлен, поскольку 8000 наемников, о которых говорят в службе безопасности, "потерпели бы поражение при попытке захватить российскую столицу".

Собеседники издания предполагают, что российский диктатор Владимир Путин теперь попытается ассимилировать вагнеровцев в российскую армию и устранить ее бывших лидеров.

24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня Пригожин, при посредничестве Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Читайте также: Лукашенко удачно использовал ситуацию, ПВК Вагнера в Беларусь пока не переходит – ГУР

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.