UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угрожали семьям лидеров ЧВК. В Британии предположили, почему Пригожин не дошел до Москвы

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 13:19
Угрожали семьям лидеров ЧВК. В Британии предположили, почему Пригожин не дошел до Москвы - Фото
Евгений Пригожин (Скриншот)

Британская газета The Telegraph со ссылкой на собеседников в службе безопасности страны сообщает, что главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин мог не дойти с мятежным маршем до Москвы по нескольким причинам, в том числе из-за того, что российские силовики якобы угрожали семьям лидеров ЧВК.

Кроме того, британская служба безопасности подсчитала, что в мятеже против российского руководства России и в походе на Москву участвовали якобы 8000 "вагнеровцев", а не 25000, о которых говорил Пригожин.

В материале говорится, что, вероятно, это было второй причиной, почему мятеж Пригожина был остановлен, поскольку 8000 наемников, о которых говорят в службе безопасности, "потерпели бы поражение при попытке захватить российскую столицу".

Собеседники издания предполагают, что российский диктатор Владимир Путин теперь попытается ассимилировать вагнеровцев в российскую армию и устранить ее бывших лидеров.

  • 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • К вечеру того же дня Пригожин, при посредничестве Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Читайте также: Лукашенко удачно использовал ситуацию, ПВК Вагнера в Беларусь пока не переходит – ГУР

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобританиявойнавладимир путиневгений пригожинВагнермятеж
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 