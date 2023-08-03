Україна розслідуватиме атаки на зернові термінали як воєнні злочини – Reuters

Україна розслідує атаки Росії на сільськогосподарську інфраструктуру як потенційні воєнні злочини. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у відповідь на запит Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Генпрокуратура повідомила, що "з початку повномасштабного вторгнення російські сили здійснили понад 100 атак на зернову та портову інфраструктуру України", і що "Україна розслідує ці дії як потенційні воєнні злочини".

Агентство нагадує, що в Україні розпочато розслідування щодо понад 97 000 випадків ймовірних воєнних злочинів, 220 підозрюваним у них уже висунуто звинувачення.

Також прокуратура України спільно з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі розслідують як потенційні воєнні злочини зимові авіаудари РФ з енергетичної та комунальної інфраструктури України, так і підрив греблі Каховської ГЕС.

Після 17 липня 2023 року, коли Росія оголосила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично атакувати українську портову інфраструктуру та міста на півдні.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed з різних регіонів України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одещини. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.

Після атаки ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства, повідомило Reuters.

Читайте також: Атака по Одесі. Данілов: Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря, ми відреагуємо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.