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Україна розслідуватиме атаки на зернові термінали як воєнні злочини – Reuters

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 18:52
Україна розслідуватиме атаки на зернові термінали як воєнні злочини – Reuters - Фото
Руйнування після ракетного удару РФ по порту Ізмаїла (фото – Одеська ОВА)

Україна розслідує атаки Росії на сільськогосподарську інфраструктуру як потенційні воєнні злочини. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у відповідь на запит Reuters.

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Генпрокуратура повідомила, що "з початку повномасштабного вторгнення російські сили здійснили понад 100 атак на зернову та портову інфраструктуру України", і що "Україна розслідує ці дії як потенційні воєнні злочини".

Агентство нагадує, що в Україні розпочато розслідування щодо понад 97 000 випадків ймовірних воєнних злочинів, 220 підозрюваним у них уже висунуто звинувачення.

Також прокуратура України спільно з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі розслідують як потенційні воєнні злочини зимові авіаудари РФ з енергетичної та комунальної інфраструктури України, так і підрив греблі Каховської ГЕС.

Читайте також: Атака по Одесі. Данілов: Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря, ми відреагуємо

Сергій Бережний
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війнавоєнні злочиниофіс генерального прокурора
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