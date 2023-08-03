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Украина будет расследовать атаки на зерновые терминалы как военные преступления – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 18:52
Украина будет расследовать атаки на зерновые терминалы как военные преступления – Reuters - Фото
Разрушения после ракетного удара РФ по порту Измаила (фото – Одесская ОВА)

Украина расследует атаки России на сельскохозяйственную инфраструктуру как потенциальные военные преступления. Об этом Офис генерального прокурора сообщил в ответ на запрос Reuters.

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Генпрокуратура сообщила, что "с начала полномасштабного вторжения российские силы совершили более 100 атак на зерновую и портовую инфраструктуру Украины", и что "Украина расследует эти действия как потенциальные военные преступления".

Агентство напоминает, что в Украине начаты расследования по более чем 97 000 случаям предполагаемых военных преступлений, 220 подозреваемым в них уже предъявлены обвинения.

Также прокуратура Украины совместно с Международным уголовным судом в Гааге расследуют как потенциальные военные преступления зимние авиаудары РФ по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины, так и подрыв плотины Каховской ГЭС.

Читайте также: Атака по Одессе. Данилов: Россия хочет изолировать Украину от Черного моря, мы отреагируем

Сергей Бережной
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