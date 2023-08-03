Украина будет расследовать атаки на зерновые терминалы как военные преступления – Reuters
Украина расследует атаки России на сельскохозяйственную инфраструктуру как потенциальные военные преступления. Об этом Офис генерального прокурора сообщил в ответ на запрос Reuters.
Генпрокуратура сообщила, что "с начала полномасштабного вторжения российские силы совершили более 100 атак на зерновую и портовую инфраструктуру Украины", и что "Украина расследует эти действия как потенциальные военные преступления".
Агентство напоминает, что в Украине начаты расследования по более чем 97 000 случаям предполагаемых военных преступлений, 220 подозреваемым в них уже предъявлены обвинения.
Также прокуратура Украины совместно с Международным уголовным судом в Гааге расследуют как потенциальные военные преступления зимние авиаудары РФ по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины, так и подрыв плотины Каховской ГЭС.
- После 17 июля 2023 года, когда Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе, ее армия начала систематически атаковать украинскую портовую инфраструктуру и города на юге.
- В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Помимо Киева был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.
- После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, поскольку трейдеры озабочены перспективами продления поставок украинского продовольствия, сообщило Reuters.
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