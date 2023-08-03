Украина будет расследовать атаки на зерновые терминалы как военные преступления – Reuters

Украина расследует атаки России на сельскохозяйственную инфраструктуру как потенциальные военные преступления. Об этом Офис генерального прокурора сообщил в ответ на запрос Reuters.

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Генпрокуратура сообщила, что "с начала полномасштабного вторжения российские силы совершили более 100 атак на зерновую и портовую инфраструктуру Украины", и что "Украина расследует эти действия как потенциальные военные преступления".

Агентство напоминает, что в Украине начаты расследования по более чем 97 000 случаям предполагаемых военных преступлений, 220 подозреваемым в них уже предъявлены обвинения.

Также прокуратура Украины совместно с Международным уголовным судом в Гааге расследуют как потенциальные военные преступления зимние авиаудары РФ по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины, так и подрыв плотины Каховской ГЭС.

После 17 июля 2023 года, когда Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе, ее армия начала систематически атаковать украинскую портовую инфраструктуру и города на юге.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Помимо Киева был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.

После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, поскольку трейдеры озабочены перспективами продления поставок украинского продовольствия, сообщило Reuters.

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