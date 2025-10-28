Україна планує мати авіаційний флот із 250 нових літаків – президент

Зеленський веде переговори зі США, Швецією та Францією щодо постачання нових бойових літаків для ЗСУ

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон у літаку Gripen (Фото: ОП)

Україна планує мати флот із 250 сучасних літаків. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, є велика програма майбутнього української бойової авіації. Наразі тривають перемовини з трьома країнами, які можуть допомогти масштабувати та посилити український авіаційний флот.

"Я веду три паралельні розмови щодо літаків – зі шведами, з французами та з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – це флот на 250 нових літаків", – сказав президент.

Україна наразі зупинилася на трьох платформах, враховуючи досвід пілотів, можливості ворога та повномасштабної війни загалом, та інші речі. Йдеться про американські літаки F-16, шведські Gripen та французькі Rafale. За словами Зеленського, це "оптимальний вибір" для України.

У пріоритеті наразі саме винищувачі Gripen, адже вони швидші в обслуговуванні, а навчання пілотів триває близько шести місяців.