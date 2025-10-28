Україна планує мати авіаційний флот із 250 нових літаків – президент
Україна планує мати флот із 250 сучасних літаків. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.
За його словами, є велика програма майбутнього української бойової авіації. Наразі тривають перемовини з трьома країнами, які можуть допомогти масштабувати та посилити український авіаційний флот.
"Я веду три паралельні розмови щодо літаків – зі шведами, з французами та з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – це флот на 250 нових літаків", – сказав президент.
Україна наразі зупинилася на трьох платформах, враховуючи досвід пілотів, можливості ворога та повномасштабної війни загалом, та інші речі. Йдеться про американські літаки F-16, шведські Gripen та французькі Rafale. За словами Зеленського, це "оптимальний вибір" для України.
У пріоритеті наразі саме винищувачі Gripen, адже вони швидші в обслуговуванні, а навчання пілотів триває близько шести місяців.
- 8 жовтня Defense Expres повідомляло, що Україна може отримати додаткові F-16 від Бельгії у 2026 році.
- 22 жовтня Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо купівлі мінімум 100 літаків Gripen для ЗСУ. Перші винищувачі можуть з'явитися вже у 2026 році в Україні, а оплатити їх пропонують коштом заморожених активів РФ.
- 24 жовтня президент Франції повідомив, що країна передасть Україні додаткові ракети Aster і винищувачі Mirage найближчими днями.
