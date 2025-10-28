Украина планирует иметь авиационный флот из 250 новых самолетов – президент

Зеленский ведет переговоры с США, Швецией и Францией о поставках новых боевых самолетов для ВСУ

Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон в самолете Gripen (Фото: ОП)

Украина планирует иметь флот из 250 современных самолетов. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами 27 октября, передает корреспондентка LIGA.net.

По его словам, есть большая программа будущего украинской боевой авиации. Сейчас продолжаются переговоры с тремя странами, которые могут помочь масштабировать и усилить украинский авиационный флот.

"Я веду три параллельных разговора по самолетам – со шведами, с французами и с американцами еще. А общий запрос на будущее нашей боевой авиации – это флот на 250 новых самолетов", – сказал президент.

Украина пока остановилась на трех платформах, учитывая опыт пилотов, возможности врага и полномасштабной войны в целом, и другие вещи. Речь идет об американских самолетах F-16, шведских Gripen и французских Rafale. По словам Зеленского, это "оптимальный выбор" для Украины.

В приоритете сейчас именно истребители Gripen, ведь они быстрее в обслуживании, а обучение пилотов длится около шести месяцев.