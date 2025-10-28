Украина планирует иметь авиационный флот из 250 новых самолетов – президент
Украина планирует иметь флот из 250 современных самолетов. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами 27 октября, передает корреспондентка LIGA.net.
По его словам, есть большая программа будущего украинской боевой авиации. Сейчас продолжаются переговоры с тремя странами, которые могут помочь масштабировать и усилить украинский авиационный флот.
"Я веду три параллельных разговора по самолетам – со шведами, с французами и с американцами еще. А общий запрос на будущее нашей боевой авиации – это флот на 250 новых самолетов", – сказал президент.
Украина пока остановилась на трех платформах, учитывая опыт пилотов, возможности врага и полномасштабной войны в целом, и другие вещи. Речь идет об американских самолетах F-16, шведских Gripen и французских Rafale. По словам Зеленского, это "оптимальный выбор" для Украины.
В приоритете сейчас именно истребители Gripen, ведь они быстрее в обслуживании, а обучение пилотов длится около шести месяцев.
- 8 октября Defense Expres сообщало, что Украина может получить дополнительные F-16 от Бельгии в 2026 году.
- 22 октября Украина и Швеция подписали письмо о намерениях о покупке минимум 100 самолетов Gripen для ВСУ. Первые истребители могут появиться уже в 2026 году в Украине, а оплатить их предлагают за счет замороженных активов РФ.
- 24 октября президент Франции сообщил, что страна передаст Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage в ближайшие дни.
Комментарии (0)