Україна повернула додому 65 громадян, яких Росія депортувала до кордону Грузії
Міністерство закордонних справ організувало повернення 65 громадян України, яких Росія депортувала до кордону з Грузією. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга.
Серед них були 10 жінок і вісім важкохворих. Усі громадяни України перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" в умовах гуманітарної кризи, зазначив Сибіга.
"Упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови... Висловлюємо окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту й розв'язання логістичних питань", – сказав він.
Голова МЗС нагадав, що у попередні місяці МЗС вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян з російсько-грузинського кордону. Загальна кількість повернутих українців на 22 серпня становить 109 осіб.
Робота над поверненням решти громадян триває.
Сибіга зазначив, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску.
Україна вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії й пропозиція залишається в силі.
"Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав і законних інтересів своїх громадян", – наголосив голова МЗС.
- 19 липня Сибіга доповів Зеленському про ситуацію з українцями, яких Росія депортує до Грузії. Дипломати займаються організацією транзиту громадян в Україну.
- Того самого дня міністр закордонних справ закликав Росію відправляти українців не на кордон із Грузією, а відразу на кордон з Україною.
- 5 серпня українці, які перебувають на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування і вимагали допустити до них українського консула. Але вже 8 серпня голодування припинили – на кордон прибув представник українського посольства в Тбілісі.
