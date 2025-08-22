Україна повернула додому 65 громадян, яких Росія депортувала до кордону Грузії

Голова МЗС нагадав, що пропозиція відправляти українців одразу до кордону України все ще діє

Повернення українців додому (Фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Міністерство закордонних справ організувало повернення 65 громадян України, яких Росія депортувала до кордону з Грузією. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга.

Серед них були 10 жінок і вісім важкохворих. Усі громадяни України перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" в умовах гуманітарної кризи, зазначив Сибіга.

"Упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови... Висловлюємо окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту й розв'язання логістичних питань", – сказав він.

Голова МЗС нагадав, що у попередні місяці МЗС вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян з російсько-грузинського кордону. Загальна кількість повернутих українців на 22 серпня становить 109 осіб.

Робота над поверненням решти громадян триває.

Сибіга зазначив, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску.

Україна вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії й пропозиція залишається в силі.

"Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав і законних інтересів своїх громадян", – наголосив голова МЗС.