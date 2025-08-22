Украина вернула домой 65 граждан, которых Россия депортировала на границу Грузии

Глава МИД напомнил, что предложение отправлять украинцев сразу к границе Украины все еще действует

Возвращение украинцев домой (Фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Министерство иностранных дел организовало возвращение 65 граждан Украины, которых Россия депортировала к границе с Грузией. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Среди этих лиц были 10 женщин и восемь тяжелобольных. Все граждане Украины находились в грузинском пункте пропуска "Дариали" в условиях гуманитарного кризиса, отметил Сибига.

"В течение 21-22 августа благодаря совместным усилиям удалось успешно вернуть очередную большую группу наших граждан из Грузии в Украину через территорию Молдовы... Выражаем отдельную благодарность официальным представителям власти Грузии и Молдовы за содействие в организации транзитного маршрута и решение логистических вопросов", – сказал он.

Глава МИД напомнил, что в предыдущие месяцы МИД уже организовало вместе с причастными органами возвращение в целом 44 граждан с российско-грузинской границы. Общее количество возвращенных украинцев по состоянию на 22 августа составляет 109 человек.

Работа над возвращением остальных граждан продолжается.

Сибига отметил, что гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия целенаправленно начала резко увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в этот пункт пропуска.

Украина уже обращалась публично с призывом к РФ отправлять их непосредственно на границу Украины, а не Грузии и предложение остается в силе.

"Если Россия продолжит ее игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины. В то же время Украина никогда не оставляет своих людей в беде и будет всегда предоставлять приоритет защиты прав и законных интересов своих граждан", – подчеркнул глава МИД.