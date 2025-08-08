МИД: Украинцы, которые находятся на российско-грузинской границе, прекратили голодовку

С Грузией достигнута договоренность о дальнейшем обеспечении медицинской помощи украинцам, находящимся на границе

"Дариали" (Фото: ресурс оккупантов)

Граждане Украины, которые из-за действий Москвы оказались на российско-грузинской границе, прекратили голодовку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ведомстве заявили, что гуманитарная ситуация в грузинском пункте пропуска "Дариали" на границе с РФ находится на постоянном контроле МИД Украины.

В ночь на 7 августа представитель украинского посольства в Тбилиси прибыл на границу, где встретился с украинцами, которые находятся в пункте пропуска в результате действий РФ. Дипломат проинформировал о мерах, которые осуществляет МИД и посольство в Грузии для защиты их прав и законных интересов.

7 августа трем украинцам была оказана медицинская помощь, а также оформлены соответствующие медицинские протоколы. С Грузией достигнута договоренность о дальнейшем обеспечении медицинской помощи гражданам в случае необходимости.

8 августа представитель депортированных граждан Украины, с которым дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, информировал посольство Украины в Грузии о прекращении голодовки, объявленной 5 августа. Он также выразил благодарность дипучреждению за усилия для решения гуманитарного кризиса, искусственно созданного российской стороной.

В ведомстве добавили, что МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями, продолжает работать над возвращением украинцев домой.

Продолжается активное взаимодействие Украины с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий.

В МИД напомнили, что за предыдущий месяц удалось организовать выезд из пункта пропуска "Дариали" 44 украинцев. Дипломаты работают над тем, чтобы как можно быстрее сделать возможным транзит остальных людей.

МИД повторил призыв к российской стороне, озвученный министром иностранных дел Андреем Сибигой, отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу Украины с РФ или Беларусью.

19 июля Сибига доложил Зеленскому о ситуации с украинцами, которых Россия депортирует в Грузию. Дипломаты занимаются организацией транзита граждан в Украину.

В тот же день министр иностранных дел призвал Россию отправлять украинцев не на границу с Грузией, а сразу на границу с Украиной.

5 августа украинцы, которые находятся на грузинском пограничном пункте пропуска "Дариали", объявили бессрочную голодовку и требовали допустить к ним украинского консула.