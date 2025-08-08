МЗС: Українці, які перебувають на російсько-грузинському кордні, припинили голодування

З Грузією досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення медичної допомоги українцям, які знаходяться на кордоні

"Даріалі" (Фото: ресурс окупантів)

Громадяни України, які через дії Москви опинилися на російсько-грузинському кордоні, припинили голодування. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

У відомстві заявили, що гуманітарна ситуація в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ перебуває на постійному контролі МЗС України.

У ніч проти 7 серпня представник українського посольства в Тбілісі прибув на кордон, де зустрівся з українцями, які перебувають у пункті пропуску внаслідок дій РФ. Дипломат поінформував про заходи, здійснювані МЗС і посольством у Грузії задля захисту їхніх прав і законних інтересів.

7 серпня трьом українцям було надано медичну допомогу, а також оформлено відповідні медичні протоколи. З Грузією досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення медичної допомоги громадянам у разі необхідності.

8 серпня представник депортованих громадян України, з яким дипломати підтримують постійну комунікацію, інформував посольство України в Грузії про припинення голодування, оголошеного 5 серпня. Він також висловив вдячність дипустанові за зусилля задля розв'язання гуманітарної кризи, штучно створеної російською стороною.

У відомстві додали, що МЗС із залученням посольств України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням українців додому.

Триває активна взаємодія України з офіційними представниками влади Грузії й Молдови задля якнайшвидшого розблокування транзитного шляху, вирішення всіх логістичних та організаційних перешкод.

У МЗС нагадали, що за попередній місяць вдалося організувати виїзд з пункту пропуску "Даріалі" 44 українців. Дипломати працюють над тим, щоб якнайшвидше уможливити транзит решти людей.

МЗС повторило заклик до російської сторони, озвучений міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон України з РФ чи Білоруссю.

19 липня Сибіга доповів Зеленському про ситуацію з українцями, яких Росія депортує до Грузії. Дипломати займаються організацією транзиту громадян в Україну.

Того ж дня міністр закордонних справ закликав Росію відправляти українців не на кордон із Грузією, а відразу на кордон з Україною.

5 серпня українці, які перебувають на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування і вимагали допустити до них українського консула.