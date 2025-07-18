Україна повернула з окупації дітей, яких росіяни катували за мову
Україна евакуювала групу дітей із тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил.
"Їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі", – розповів Єрмак.
Найменша з врятованих дітей трирічна дівчинка. Вона також зазнала насильства за те, що розмовляла українською.
"Зараз усі ці діти у безпеці", – повідомив Єрмак і подякував команді Save Ukraine за допомогу у проведенні цієї операції.
- 2 червня Україна у Стамбулі передала РФ список сотень українських дітей, яких потрібно повернути, повідомив Єрмак. У Москві звинуватили Київ у тому, що він "влаштував шоу для жалісливих європейців".
- 16 червня президент Зеленський повідомляв, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військовополонених. Він назвав цю пропозицію "божевіллям".
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