Україна повернула з окупації дітей, яких росіяни катували за мову

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу підлітків з окупованих територій

Українська дитина (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Україна евакуювала групу дітей із тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил.

"Їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі", – розповів Єрмак.

Найменша з врятованих дітей трирічна дівчинка. Вона також зазнала насильства за те, що розмовляла українською.

"Зараз усі ці діти у безпеці", – повідомив Єрмак і подякував команді Save Ukraine за допомогу у проведенні цієї операції.