Украина вернула из оккупации детей, которых россияне пытали за язык
Украина эвакуировала группу детей с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила.
"Их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе", – рассказал Ермак.
Самая маленькая из спасенных детей трехлетняя девочка. Она также подверглась насилию за то, что разговаривала на украинском.
"Сейчас все эти дети в безопасности", – сообщил Ермак и поблагодарил команду Save Ukraine за помощь в проведении этой операции.
- 2 июня Украина в Стамбуле передала РФ список сотен украинских детей, которых нужно вернуть, сообщил Ермак. В Москве обвинили Киев в том, что он "устроил шоу для сердобольных европейцев".
- 16 июня президент Зеленский сообщал, что россияне предлагали обменивать украинских детей на военнопленных. Он назвал это предложение "безумием".
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