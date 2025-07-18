Украина вернула из оккупации детей, которых россияне пытали за язык

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти группу подростков из оккупированных территорий

Украинский ребенок (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Украина эвакуировала группу детей с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила.

"Их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе", – рассказал Ермак.

Самая маленькая из спасенных детей трехлетняя девочка. Она также подверглась насилию за то, что разговаривала на украинском.

"Сейчас все эти дети в безопасности", – сообщил Ермак и поблагодарил команду Save Ukraine за помощь в проведении этой операции.