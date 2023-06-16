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Україна просить ЄС активніше залучати її до підготовки санкцій проти РФ і країн, які їй допомагають

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 11:49
Україна просить ЄС активніше залучати її до підготовки санкцій проти РФ і країн, які їй допомагають - Фото
Фото: ОП

Європейський Союз має активніше залучати українську сторону до підготовки нових санкцій проти РФ. Україна володіє інформацією про осіб, наближених до військово-політичного керівництва Росії, які безпосередньо задіяні у війні проти України. Також українська сторона готова збирати докази проти країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі зі спеціальним посланцем ЄС з питань імплементації санкцій Девідом О’Салліваном, який прибув в Україну з візитом.

Як приклад у розмові з О’Салліваном Єрмак згадав нещодавні публічні заклики російських пропагандистів до знищення української техніки й обіцянки "винагороди" за такі дії.

"Ми розраховуємо на те, що ці пропагандисти потраплять під санкції", – написав Єрмак.

Також він акцентував на готовності української сторони долучитися до санкційної роботи щодо третіх країн, які продовжують підтримувати Росію.

"Зараз Україна вибудовує відносини з країнами Глобального Півдня та інформує ці країни про спроби рф використати їх для обходу санкцій. Ми готові працювати 24/7, збирати докази, необхідні документи, узгоджувати дії й тиснути на ці країни", – написав глава ОП.

Він зазначив, що така робота особливо важлива у контексті припинення реекспорту до РФ технологій та комплектуючих ВПК з третіх країн, завдяки чому вона досі спроможна виробляти ракети і продовжує обстрілювати мирних українських громадян та об’єкти цивільної інфраструктури.

Також О’Салліван і Єрмак обговорили перспективи запровадження нового 11-го пакету санкцій ЄС.

Серед його пріоритетів, за словами Єрмака: забезпечення імплементації та дотримання санкцій, а також протидія їх обходу; створення правових інструментів щодо запровадження санкцій проти третіх країн, які цілеспрямовано сприяють обходу санкцій ЄС.

Також розглядається розширення заборон на товари подвійного використання і технології ВПК. Крім того, передбачається розширення персональних санкцій на пропагандистів, військових та причетних до примусового переміщення і викрадення українських дітей тощо, повідомив керівник ОП.

  • Десятки компонентів російських ракет "Калібр", якими країна-терорист б'є по мирних українських містах, постачені в Росію з інших країн. Президент Володимир Зеленський впевнений, що "світ" має інструменти, щоб перекрити ці постачання

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Вадим Ребрина
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санкціїєсАндрій Єрмак
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