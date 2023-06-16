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Украина просит ЕС активнее привлекать ее к подготовке санкций против РФ и третьих стран

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 11:49
Украина просит ЕС активнее привлекать ее к подготовке санкций против РФ и третьих стран - Фото
Фото: ОП

Европейский Союз должен более активно привлекать украинскую сторону к подготовке новых санкций против РФ. Украина владеет информацией о лицах, приближенных к военно-политическому руководству России, непосредственно задействованных в войне против Украины. Также украинская сторона готова собирать доказательства против стран, помогающих Кремлю обходить ограничения. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи со специальным посланником ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвидом О'Салливаном, прибывшим в Украину с визитом.

В качестве примера в разговоре с О'Салливаном Ермак вспомнил недавние публичные призывы российских пропагандистов к уничтожению украинской техники и обещания "вознаграждения" за такие действия.

"Мы рассчитываем на то, что эти пропагандисты попадут под санкции", – написал Ермак.

Также он акцентировал внимание на готовности украинской стороны присоединиться к санкционной работе в отношении третьих стран, которые продолжают поддерживать Россию.

"Сейчас Украина выстраивает отношения со странами Глобального Юга и информирует эти страны о попытках России использовать их для обхода санкций. Мы готовы работать 24/7, собирать доказательства, необходимые документы, согласовывать действия и давить на эти страны", – написал глава ОП.

Он отметил, что такая работа особенно важна в контексте прекращения реэкспорта в РФ технологий и комплектующих ВПК из третьих стран, благодаря чему до сих пор способна производить ракеты и продолжает обстреливать мирных украинских граждан и объекты гражданской инфраструктуры.

Также О'Салливан и Ермак обсудили перспективы введения нового 11-го пакета санкций ЕС.

Среди его приоритетов, по словам Ермака, обеспечение имплементации и соблюдения санкций, а также противодействие их обходу; создание правовых инструментов по введению санкций против третьих стран, целенаправленно способствующих обходу санкций ЕС.

Также рассматривается расширение запретов на товары двойного использования и технологии ВПК. Кроме того, предполагается расширение персональных санкций против пропагандистов, военных и причастных к принудительному перемещению и похищению украинских детей, сообщил руководитель ОП.

  • Десятки компонентов российских ракет "Калибр", которыми страна-террорист бьет по мирным украинским городам, поставлены в Россию из других стран. Президент Владимир Зеленский уверен, что у "мира" есть инструменты, чтобы перекрыть эти поставки.

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Вадим Ребрина
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санкцииЕСандрей ермак
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