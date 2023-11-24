Україна провалила мобілізацію після звільнення військкомів, потрібні рішення – бойовий нардеп

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV заявив, що Україна провалила мобілізацію після звільнення військкомів.

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"Ми всі знаємо, що у нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, її провал. Після того, як були звільнені військкоми, у нас почалися проблеми з цим. <...> Проблеми з мобілізацією у нас, якщо чесно, більші за проблеми зі снарядами", – сказав він.

Нардеп заявив, що Україні потрібні "непопулярні рішення" політичного керівництва. Наприклад, зменшення віку мобілізації.

Напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що до кінця року у Верховній Раді за участю Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил планують розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації.

За словами Костенка, "це навіть не документ, це законопроєкт", який готується робочою групою.

"Я бачив чернетку цього документа: там норми, про які ми давно говорили, які були в засобах масової інформації. Окремо говорили: щось говорив мій колега Федір Веніславський, щось говорила Мар'яна Безугла, щось говорив Давид Арахамія, щось говорив Генеральний штаб, Міністерство оборони: зараз намагаються комплексно підійти, щоб розв'язувати деякі питання мобілізації", — наголосив нардеп.

Мобілізація в Україні перейде у "смартформат". Люди самі вибиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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