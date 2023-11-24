Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов, нужны решения – боевой нардеп

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV заявил, что Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов.

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"Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, ее провал. После того как были уволены военкомы, у нас начались проблемы с этим. <...> Проблем с мобилизацией у нас, если честно, больше, чем проблем со снарядами", – сказал он.

Нардеп заявил, что Украине нужны "непопулярные решения" политического руководства. К примеру, уменьшение возраста мобилизации.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что до конца года в Верховной Раде с участием Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил планируется разработать комплексный документ по процедуре мобилизации и демобилизации.

По словам Костенко, "это даже не документ, это законопроект", который готовится рабочей группой.

"Я видел черновик этого документа: там нормы, о которых мы давно говорили, которые были в средствах массовой информации. Отдельно говорили: что-то говорил мой коллега Федор Вениславский, что-то говорила Марьяна Безуглая, что-то говорил Давид Арахамия, что-то говорил Генеральный штаб, Министерство обороны: сейчас пытаются комплексно подойти, чтобы решать некоторые вопросы мобилизации", – подчеркнул нардеп.

Мобилизация в Украине перейдет в "смартформат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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