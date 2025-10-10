Україна спільно з Нідерландами вироблятиме безпілотники

Зустріч (Фото: Офіс президента)

У п'ятницю, 10 жовтня, Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників. Про це повідомив Офіс президента.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Глава держави подякував уряду й народу Нідерландів за підтримку України.

Від початку повномасштабного вторгнення Нідерланди надали Україні допомогу на $9 млрд. Київ розраховує на продовження цієї підтримки.

Також Зеленський подякував Брекельмансу за близько $600 млн у межах ініціативи PURL. Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток цієї ініціативи, важливість її наповнення новими внесками та приєднання інших країн.

Окрема увага – спільному виробництву дронів, що, на думку президента, є одним із найперспективніших напрямів двосторонньої співпраці. Зокрема, сторони обговорили реалізацію меморандуму. Відповідний документ у кінці зустрічі підписали Брекельманс та міністр оборони Денис Шмигаль.

Також президент вручив міністру оборони Нідерландів орден "За заслуги" II ступеня.

Шмигаль уточнив, що угода передбачає запуск спільного виробництва далекобійних БпЛА в Нідерландах із залученням 110 млн євро інвестицій у межах ініціативи Build with Ukraine.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

8 жовтня 2025 року повідомлялося, що уряд Нідерландів хоче створити випробувальний полігон для безпілотників над Північним морем.